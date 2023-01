Il circuito ‘Trevi Winter’ da oggi al Wonderbay

Sei tappe, sempre alla domenica, spalmate su quasi quattro mesi. E’ la ‘Trevi Winter Padel Championship’, la rassegna organizzata dalla Shark s.r.l. che troverà ospitalità al centro sportivo Wonderbay di via dei Giacinti 20, a San Marino. Si comincia oggi, quindi si passa al 12 febbraio: due gli appuntamenti previsti in marzo, il 5 e il 26, quindi un’altra tappa è in calendario in aprile (il 16) e gran finale domenica 7 maggio. Un circuito che proclamerà il re e la regina del padel amatoriale nel nostro territorio, con le iscrizioni che sono aperte a tutti gli amatori e tesserati Fip appartenenti alla quarta e quinta fascia. Si giocherà con la formula che contempla le coppie fisse, con 20 coppie iscritte al tabellone maschile e 8 a quello femminile. Al termine di ogni singola prova premi per i primi due team classificati, sia nel torneo riservato agli uomini che in quello aperto alle donne. Chiunque fosse interessato a partecipare alle prossime tappe può iscriversi telefonando al numero 3791323940.