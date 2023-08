Il Città di Cattolica si presenta

E’ appena nata e tra una ventina di giorni inizierà la propria attività. Il Città di Cattolica Fc mette nel mirino i giovani. Alla guida del settore giovanile c’è Matteo Semprucci. E’ lui il presidente del club affiancato dai membri del consiglio direttivo: Omar Ibidi, Walter Reggiani e Roberto Guidi. Per la segreteria Angela Adanti, mentre il responsabile delle attività di base sarà Alberto Masini. A svolgere l’attività agonistica e, a vestire i panni di responsabile della green-line, l’ex United Riccione Salvatore Micale. Il centro sportivo di riferimento sarà quello di Torconca e si scenderà in campo dal 4 settembre. E ci sarà spazio anche per il calcio femminile con una formazione di futsal che parteciperà al campionato regionale serie C Marche. Una rosa di quasi venti giocatrici che vedrà alla guida l’esperta timoniera Alessandra Imbriani, volto noto in ambito di Futsal Femminile e non solo, e la Team Manager Veronica Lisotti.