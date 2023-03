Il Cno conferma il primato, ma le inseguitrici non mollano

Dopo aver messo in ghiaccio il primato grazie alla vittoria nel big-match con i Lions, i campioni in carica del Cno Santarcangelo fanno un sol boccone del Panzini Tim in questa giornata numero 16 del torneo Nbu di basket Uisp (78-46 lo score; Tomasi 16, Barabesi 23). A Coriano, intanto, i Lions si rimettono subito in carreggiata battendo i Novafeltria Blizzard (64-46 al 40’; Vettori 15, Cappella 14). La terza piazza è sempre saldamente in mano al Dream City, che rifila quasi un ‘ventello’ al Taz Viserba (61-42; Ramilli 23, Vittori 20). E appena dietro, tiene bene anche l’Amarissimi Riccione, a segno 89-77 sul Free (Cenci ne mette 25, ai cattolichini non bastano i 27 punti di Bryan). A Morciano successo agevole per i Rhinos con il Sunrise: 59-35 sul tabellone, Pizzolante ‘scrive’ 24, Sansone 13. Tre vittorie esterne con scarti piuttosto esigui nei rimanenti incontri. Il Fadamat strappa il referto rosa nella ‘tana’ del Cinemuseum (52-56 il finale; Rossi 15, Cardillo 20), a Villa Verucchio il Miramare regala un’amarezza agli Sharks (56-60; Vincenzi 18, Bronzetti 16) e per finire colpo dei Dogana Ducks a casa dei Pantheguns (59-65 il risultato; Barrena ne imbuca 13, Cardi 15).

Classifica: Cno Santarcangelo 32, Lions Coriano 30, Dream City 28, Ciu Ciu Team San Marino 24, Amarissimi Riccione 22, Free Cattolica e Miramare 20, Panzini Tim e Novafeltria Blizzard 16, Rhinos Morciano, Fadamat e Taz Viserba 14, Dogana Ducks 12, Cinemuseum 10, Sunrise 6, Pantheguns e Sharks Villa Verucchio 4.