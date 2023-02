Il Cno fa suo il big-match con i Lions

L’atteso scontro tra le due squadre imbattute del torneo Nbu sorride ai campioni in carica del Cno, che sbancano il PalaCoriano e rimangono così in testa da soli (57-60 sui Lions; Tomasi ne mette 24, Gueye risponde con 23). Terza piazza in solitudine per il Dream City, che vince in scioltezza a Novafeltria (40-74). Con uno score pressoché analogo (40-76) l’Amarissimi passa nella ‘tana’ dei Pantheguns; blitz esterno anche per il Taz (62-66 sul Fadamat). Gli altri risultati: Ciu Ciu-Sharks 64-49 (Stefanelli 21, Pini 11); Miramare-Rhinos 45-41 (Vincenzi 10, Arduini 25); Free-Sunrise 55-39 (Bryan 20, Malagrida 11). Nel recupero, Taz a segno a Novafeltria (59-69; Cangini 21, Vittori 22). Classifica: Cno 30, Lions 28, Dream City 26, Ciu Ciu 22, Amarissimi e Free 20, Miramare 18, Panzini e Blizzard 16, Taz 14, Fadamat e Rhinos 12, Dogana e Cinemuseum 10, Sunrise 6, Pantheguns e Sharks 4.