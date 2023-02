Il Cosmos batte il Pennarossa e si arrampica fino alla vetta

Il campionato sammarinese ha una nuova capolista. Il Cosmos ritorna in vetta grazie alla larga vittoria sul Pennarossa (4-0) approfittando della caduta clamorosa della Fiorita con il Domagnano. La gara per i gialloverdi si mette subito bene quando Pastorelli, dopo il tocco da corner di Errico, lascia partire un gran tiro che si insacca dove Benedettini non può arrivare. Sul finale di tempo Cosmos che raddoppia con il suo uomo simbolo: Matteo Prandelli. Poi nella ripresa il tris con Sapucci e il poker di Capicchioni. Contemporaneamente la Fiorita va ko con il Domagnano (3-2). Per il Domagnano un successo che mancava da oltre un mese, la Fiorita invece non perdeva in campionato dal lontano 22 ottobre (1-0 ad opera del Tre Penne). Successo importante anche per la Folgore in una gara rocambolesca contro il San Giovanni (3-2).

Folgore che, così, mantiene saldo il settimo posto. Proprio dietro alla squadra di Falciano c’è un ottimo Fiorentino che sfrutta il gran momento di forma centrando l’ottavo risultato utile consecutivo e batte con un gol per tempo un Faetano sempre più in crisi (2-0). Per il Faetano – giunto alla sesta sconfitta nelle ultime sette – piove sul bagnato quando nel finale vengono espulsi Mema, Kalemi e Ferrario. Il derby di Città finisce appannaggio del Tre Penne, che si impone nella ripresa dopo una partita giocata principalmente nella metà campo del Murata (2-0). Vittoria meritata per il Tre Penne, convincente nelle due fasi e che studia da capolista: unica ad aver già osservato il turno di riposo nel girone di ritorno, ha messo nel mirino il Cosmos – due punti più su. Termina senza reti invece il confronto tra Libertas e Tre Fiori (0-0), che si chiude con un’espulsione a tempo scaduto. Il destinatario del provvedimento disciplinare è De Falco, capitano gialloblù. Si allontana dalla vetta il Tre Fiori, mentre la Libertas si conferma cliente difficile per le prime della classe – detto che ai granata non manca assolutamente nulla per rientrare nella categoria e vorranno dimostrarlo anche in post-season. Più vivace la sfida del Federico Crescentini di Fiorentino, nonostante alla fine sia un solo gol a marcare la differenza tra Virtus e Juvenes-Dogana (1-0), quello firmato da Angeli.