Il Ct Venustas si presenta: l’Open femminile resta il clou

E’ un calendario tennistico interessante, quello che propone il Ct Venustas per questo 2023 ancora agli albori. Il fiore all’occhiello, per il circolo di Igea Marina, rimane l’Open nazionale femminile, tabellone che può contare su un montepremi di 4mila euro. A differenza del recente passato, però, cambia la collocazione: il ‘Città di Bellaria’ – così è ribattezzato l’evento – non si svolgerà più nel periodo pasquale per la possibile concomitanza con altre tappe del Circuito Bnl e per qualche incognita legata al maltempo, pertanto prenderà il via ai primi di giugno. Sette, complessivamente, i tornei nel menù del Venustas. Il 29 aprile si comincia con un Quarta categoria maschile che apre la stagione all’aperto, mentre dal 27 maggio via al Quarta categoria in versione rosa. L’1 luglio comincerà l’Open nazionale maschile (1.000 euro il montepremi) e una settimana più tardi spazio ai baby con il torneo under 10, 12, 14 e 16, maschile e femminile. Dal 29 giugno ancora le donne in campo con l’Open nazionale femminile e dal 12 agosto, infine, spazio al torneo nazionale di Terza maschile. Buoni riscontri anche per la scuola Sat e agonistica (in foto), con la bellezza di 65 allievi coinvolti.