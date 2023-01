Il derby costa caro, 4.500 euro di multe

Ammende, squalifiche, ma anche multe. Neanche a dirlo. Più salata quella che, dopo il derby di domenica scorsa al Manuzzi, dovrà pagare il Cesena. Il club bianconero dovrà sborsare 4mila euro. A costare carissime sono state le intemperanze dei tifosi della Curva Mare. Lancio di bicchieri in campo, ma pure di mozziconi di sigarette accesi e accendini. E non solo. Puniti dal giudice sportivo anche gli striscioni e i cori contro i tifosi avversari. Conto finale, appunto, 4mila euro. Meno salato il prezzo da pagare per il Rimini che dovrà sborsare 500 euro, il prezzo di due accendini lanciati sul terreno di gioco dalla Curva Ferrovia. Tornando alle squalifiche, non potrà stare seduto in panchina durante la gara del prossimo fine settimana sul campo della Torres l’allenatore del Cesena, Mimmo Toscano, squalificato per una gara.