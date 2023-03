Il derby del ‘Romeo Neri’ va ai padroni di casa

Nel derby del ‘Romeo Neri’ finisce con una vittoria del Rimini sulla San Marino Academy nel campionato Under 13 professionisti. La squadra della Repubblica vince 3-0 la seconda frazione di gioco (doppietta di Scanni e rete di Mazza), ma i biancorossi si fanno preferire nel gioco tecnico e nelle frazioni di apertura e chiusura rifilando quattro gol ai titani. Il Rimini sale, così, a quota 17 in classifica, mentre per l’Academy i punti raccolti sin qui restano dieci.

Under 13 professionisti (24ª giornata): Piacenza-Sassuolo 2-3, Fiorenzuola-Bologna 0-3, Bologna squadra B-Reggiana 2-4, Rimini-San Marino Academy 4-3, Modena-Modena squadra B 4-4, Imolese-Cesena (rinviata), Parma Spal (rinviata).

Classifica: Parma 55; Spal 48; Sassuolo 43; Bologna 40; Piacenza 39; Cesena 37; Modena 35; Rimini, Reggiana 17; Imolese, San Marino Academy 10; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 32; Modena squadra B 16.