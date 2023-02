Il derby dice Rimini, ai titani non bastano 2 gol

Un derby decisamente combattuto e alla fine i tre punti sono rimasti in riviera. Con i gol di Lonardo, Marcello e Marconi il Rimini ha battuto la San Marino Academy nel campionato Primavera 4. Ai biancazzurri non sono bastate le reti di Ciacci e Moretti (3-2). Rimini: Conti, Di Pollina, Marcello (31’ st Gerboni), Madonna, Serpe (38’ pt Rushani), Gianfrini (44’ st Ricci), Sebastiani, Cherubini (31’ st Russo), Marconi, Serfilippi (44’ st Alvisi), Lonardo. A disp.: Campedelli, Marino, Minni, Capparelli, Zanni, Cerretani. All.: Brocchini.

San Marino Academy: Battistini, Valli Casadei, Riccardi (41’ st Michelucci), Drudi, Ciacci M., Medri, Caverzan, Gasperoni S. (38’ st Ugolini), Famiglietti (38’ st Solito), Sensoli (1’ st Molinari), Gasperoni M. (11’ st Moretti). A disp.: Chiarabini, Ciacci F., Cicconetti, Caddy, Borasco. All.: Cancelli.

Primavera 4 Girone A (17ª giornata): Arzignano Valchiampo-Torres 3-2, Novara-Triestina 2-2, Pro Patria-Mantova 1-0, Sangiuliano City-Pergolettese 1-1, Virtus Verona-Trento 0-2, Rimini-San Marino Academy 3-2. A riposo il Pontedera.

Classifica: Rimini 38; Pro Patria 35; Pergolettese 29; Arzignano Valchiampo, Novara 27; Triestina 26; Sangiuliano City, Mantova 21; Virtus Verona 18; Torres 14; Pontedera 13; Trento 11; San Marino Academy 8.