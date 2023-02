Il derby è biancazzurro

Ancora una battuta d’arresto per la formazione Under 21 del Calcio a cinque Rimini. I biancorossi, nella seconda fase del campionato, dopo aver lasciato i tre punti al debutto al Ceisa Gatteo, e dopo aver osservato un turno di riposo, lo scorso fine settimana si sono lasciati superare anche dal Futsal Bellaria (5-4). Nell’altro match di giornata, mentre il Calcio a cinque Forlì ha osservato il proprio turno di riposo, l’X Martiri non ha lasciato letteralmente scampo al Ceisa Gatteo. Il prossimo turno, quarta giornata di questa seconda fase della stagione, i biancorossi di mister Fallini affronteranno l’X Martiri. Gara tutt’altro che semplice considerando che la formazione ferrarese sin qui nella seconda fase non ha perso nemmeno un colpo.

Futsal Under 21 (3ª giornata): X Martiri-Ceisa Gatteo 8-0, Futsal Bellaria-Calcio a cinque Rimini 5-4.