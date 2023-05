Il derby si gioca a Rivazzurra

Centottanta minuti per continuare a sognare. La semifinale playoff nazionale l’Under 15 del Rimini l’ha appena conquistata, ma è già il momento di guardare avanti. E sarà una domenica tutta da vivere quella che attende i biancorossi di mister Berretta. Che domenica, appunto, affronteranno il Cesena al centro sportivo ’Musiani’ di Rivazzurra (calcio d’inizio alle 11) per la gara d’andata della semifinale. Il ’Romeo Neri’ non è ancora a disposizione del club di Piazzale del Popolo e, allora, domenica mattina i giovani biancorossi saranno di scena a pochi chilometri dalla base. E c’è da scommettere, come successo la scorsa settimana con la Primavera, che saranno in tanti i riminesi pronti ad accomodarsi sugli spalti. In fine dei conti si tratta di un derby storico per il club biancorosso. La squadra Under 15 del Rimini all’appuntamento di cartello c’è arrivata dopo aver battuto l’Avellino.