Il derby sorride al New Rimini Falcons fermati sul pari dal Fano

Agevole doppietta, per la Mediolanum New Rimini, nel derby cittadino contro il Rimini ‘86, derby che ha aperto il campionato di baseball B (14-4, 13-3 i parziali allo stadio dei Pirati, con entrambi i match che si sono chiusi per ‘manifesta inferiorità’ all’ottavo inning). In garauno è il Rimini ‘86 a ‘muovere’ per primo il punteggio (0-2 in avvio) e comunque fino alla ripresa numero 3 la sfida resta in equilibrio (4-4). Poi i padroni di casa spingono sull’acceleratore segnando ben 8 punti in due soli attacchi, per chiudere poi il discorso all’ottavo con altre due segnature. In pedana è staffetta tra il partente Ridolfi, il ‘vincente’ Tarassi e il rilievo finale Montanari. Per il Rimini ‘86 hanno lanciato Muccini (perdente), Rossi e Marchini. Ben 17 le valide del New Rimini (Perazzini 34, Canuti 36), appena 3 quelle dei ‘cugini’. Nella replica parte forte la squadra di ‘Gibo’ Zucconi (4-0), ma al quinto assalto il Rimini ‘86 si riporta sotto e quel 4-3 rimane stampato fino al settimo, poi la formazione di casa riallunga (6-3) ed esagera all’ottavo, firmando un ‘big inning’ da 7 punti che pone fine anzitempo alla gara. Quindici i legni dei vincitori (Canuti 45), mentre il Rimini ‘86 si stoppa a 7 (Giulio Cianci 33). Sul monte il ‘winner’ è l’italo-venezuelano Daniel Muzzarelli, che dopo 2.2 inning si è dovuto fermare per un dolore al braccio, con la chiusura che è spettata a Tomas Canuti, peraltro piuttosto efficace nel box (45).

Pareggio interno, invece, per i Falcons Torre Pedrera, che sul diamante di Rivabella primo dominano, poi subiscono il ritorno del Fano (11-1 all’8°, 4-5 lo score). In garauno il lanciatore Simone Ioli concede le briciole (11 "k" in 6 riprese) e in attacco si fa sentire, per lui 34 con 2 pbc. In garadue la produzione offensiva dei ‘falchetti’ è scarna (5 valide in tutto) e Fano può fare il colpaccio, con Torre Pedrera che può recriminare per aver lasciato al 9° due giocatori sulle basi in posizione-punto.