Il dolce addio di mister Gaburro "Rimini resterà nel mio cuore"

di Donatella Filippi

"Un allenatore è un po’ come una bella donna: quando inizi a frequentarla tendi a notarne i numerosi pregi, mentre con il passare dei mesi, o addirittura degli anni, questi lasciano sempre più il posto ai difetti, o quelli che per te sembrano essere tali". Inizia così, il saluto di Marco Gaburro al Rimini. L’ormai ex allenatore biancorosso, che con le parole messe nero su bianco ha una certa confidenza, affida al suo blog le considerazioni con la valigia in mano. Quelle che si fanno quando arriva il momento di dirsi addio. Ma senza dimenticare quanto di bello c’è stato in quel percorso. "Il mio approccio con Rimini è stato entusiasmante e la squadra che allenavo – scrive – che ha giocato un buon calcio per mesi in un campionato difficile e pieno di incognite come quello della serie D, ha via via fatto breccia nel cuore di una tifoseria che in quel momento era più delusa che altro. Poi, è arrivata la serie C, con le sue complessità e le sue peculiarità, assolutamente diverse da quelle del mondo dilettantistico e il nuovo gruppo che mi sono trovato a gestire, nato dall’unione di due grandi anime (vincitori della D e calciatori di categoria) è partito con una sana dose di incoscienza e si è tuffato nella nuova avventura raccogliendo punti". Fino a qui tutto bello. Entusiasmante, appunto. "Sembrava – va a fondo della questione Gaburro – che la stagione potesse essere più semplice del previsto ed invece il difficile doveva ancora arrivare, perché le problematiche solo in parte coperte dai primi risultati necessitavano di essere affrontate, anche in maniera brusca, per venir limate e sperare di garantire ancora risultati in futuro e invece in quel momento è iniziata una fase di sofferenza che è di fatto durata fino al fischio finale dell’ultima partita a Pontedera".

Lì è maturato l’addio, lì sono iniziate incomprensioni e rotture. Gaburro non ne fa troppo cenno. Preferisce ringraziare tutti. E passare ai saluti senza rancore, almeno apparentemente. "Un amore finito? Da parte mia, assolutamente no – scrive in maniera perentoria pensando alle strade che si dividono dopo due stagioni – Semplicemente un’inevitabile evoluzione delle cose, che poi mentre le vivi sono sempre estreme e lasciano poco spazio ai ragionamenti, ma poi, col passare dei giorni, a mente fredda, emergono per quello che sono, e cioè parentesi di vita che ti portano a conoscere e farti conoscere da un territorio e la sua gente, percorrere assieme un tratto di strada e poi salutarti, come è normale che sia, portando con te pezzi di vita che non si potrebbero nemmeno raccontare e lasciando, sparso qua e là, qualche bel ricordo". Poi ai tifosi, più o meno critici. "A loro dico di essere fieri di quello che la società sta facendo, di non guardare sempre e solo chi sta meglio e di tener presente il fatto che ci sono anche molte realtà grandi come o più di Rimini che vivono situazioni sportive decisamente peggiori. A quella parte di stadio che negli ultimi mesi ha contestato (a volte a ragione) ribadisco il mio pensiero: questa squadra ha avuto difficoltà enormi e solo alcune di esse sono venute alla luce, ma quasi mai non ha sudato la maglia".