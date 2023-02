Il ds Cerri: "Grandi difficoltà in avvio"

Il direttore sportivo dell’Alessandria, Massimo Cerri, non vuole trovare alibi alla sconfitta dei suoi. "Dobbiamo migliorare nei primi 20 minuti della partita perché questo è un problema che abbiamo da un po’ – spiega il dirigente dei grigi pensando, nello specifico, al gol di Delcarro dopo sei minuti e al rigore fallito da Santini sessanta secondi dopo – Gli avversari hanno capito che questo è un po’ un nostro punto debole, ci attaccano a testa bassa capendo che noi non riusciamo a reggere. Ci lavoreremo". Cosa non da poco, ma in fin dei conti quella con il Rimini è una delle poche battute d’arresto dell’Alessandria nel buon cammino del girone di ritorno. "In altre occasioni abbiamo fatto meglio. Ma devo dire che nella ripresa abbiamo spinto tanto – dice il direttore sportivo – Ci abbiamo provato fino alla fine e forse il pareggio poteva essere anche meritato. Diciamo che il Rimini è una squadra tanto esperta".