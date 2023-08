Il Fiorentino fa il pieno di pareggi

Dopo il pareggio avvenuto nella seconda partita contro i padroni di casa del Ael Limassol, il Fiorentino chiude il turno preliminare di Champions League con un altro storico risultato per tutto il movimento di futsal sammarinese. Al palazzetto Spyros Kyprianou di Limassol (Cipro) i ragazzi di Matteo Michelotti hanno centrato il pareggio per 0-0 contro gli armeni dello Yerevan. Mai nessuna squadra di futsal in campo europeo aveva fatto così bene. Inoltre i rossoblù hanno anche chiuso al terzo posto del girone – vinto dall’Ael Limassol – dietro agli svizzeri del Futsal Minerva e davanti agli armeni per miglior differenza reti. E alla squadra di Michelotti, contro lo Yerevan, non sono nemmeno mancate le occasioni, quasi tutte firmate da Ercolani, per centrare quella che sarebbe stato un risultato ancora decisamente più storico.