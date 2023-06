Il Fiorentino si prende scudetto e Champions League

Il Fiorentino centra il double. Dopo aver conquistato un mese fa la Titano Futsal Cup, la squadra di Matteo Michelotti vince anche il campionato sammarinese di futsal nella finalissima contro la Folgore (3-1). Sul parquet di un Multieventi gremito di pubblico, i rossoblu conquistano il loro quinto titolo (il quarto nelle ultime cinque edizioni) e strappano così anche il pass per i preliminari di Champions League. L’avvio però è della Folgore di Max Spada che dopo pochi minuti trova il vantaggio: punizione dal limite dell’area sul quale va il capitano Bernardi che trova l’angolino perfetto che batte Mattia Protti. Il Fiorentino inizia a caricare a testa bassa, con Moretti ed Ercolani che testano i riflessi del portiere Geri. Al 18’ episodio che potrebbe cambiare la gara: Cevoli calcia dalla destra, Pellegrini devia il pallone con il braccio secondo i direttori di gara che indicano il penalty. Si presenta Busignani ma Geri lo ipnotizza e si resta così sul vantaggio della squadra di Spada. Il gol per i rossoblù arriva grande azione con Moretti che scambia

con Ercolani e poi scatta verso il centro, il compagno lo serve e lo stesso Moretti non fallisce il pareggio. A inizio ripresa accade poco, con le difese che controllano bene gli attacchi di entrambe le squadre. I minuti scorrono ma al 50’ ecco la giocata decisiva: Busignani dalla sinistra punta Chezzi, lo salta e da posizione defilata trova una cannonata che vale il vantaggio preziosissimo per la squadra di Michelotti. Busignani si riscatta al meglio dopo l’errore dal dischetto e segna il gol numero 70 in stagione: non poteva certo scegliere serata migliore per farlo. La Folgore prova a reagire, in tutti i modi, ma alla fine a fare festa è il Fiorentino. Prima della finalissima, spazio anche alla sfida per il terzo posto. Sul podio sale La Fiorita che si impone per 4-2 sul Tre Fiori. Apre le marcature al 5’ Giacomo Bernardi per la squadra di Montegiardino: assist di Jacopo Giuccioli, tap-in a centro area che passa tra le gambe del portiere Bizzocchi. Il raddoppio per la squadra di Davide Ghiotti arriva con Franciosi. A inizio ripresa però grande reazione del Tre Fiori che accorcia in avvio con Simoncini e pareggia Bugli: La Fiorita non ci sta e va a vincerla con Giuccioli e Belloni nel finale.