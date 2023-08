Il giorno dei quarti A San Marino tocca ai big

È il giorno dei quarti di finale, agli Internazionali di tennis di San Marino, con un programma di tre match sul centrale e uno sul numero 3. Non tradisce le attese David Goffin, che nel suo ottavo di finale soffre ma ha la meglio sull’ucraino Sachko per 6-7 (0), 6-2, 6-2.

Una gara decisamente dai mille volti, quella giocata dall’ex numero 7 del mondo. Avanti due volte di un break nel primo set, si fa rimontare e chiude perdendo a zero il tie-break. Decisamente il peggior momento nel torneo per Goffin, che in un quarto d’ora pareva aver perso tocco e misura.

Poi la svolta col doppio 6-2 e col centrale a tributargli il giusto riconoscimento. È piaciuta la capacità di reazione e la volontà di tornare a galla dopo il momento no, soprattutto in considerazione di una carriera che non ha bisogno di altre affermazioni per essere giudicata di eccellente livello.

Il belga oggi aprirà il programma alle 16 contro Fatic. Non prima delle 19.15 il vincente di Lavagno – Fognini con lo spagnolo Rincon, autore di un gran match ieri col belga Coppejans, battuto 6-3, 6-2. Giocatore di ottima prospettiva, l’iberico, un classe 2003 che ha la stoffa per scalare vertiginosamente la classifica Atp.

Il piatto forte della serata, ultimo match sul campo principale, sarà la sfida tra Delbonis e Munar, con l’esperto mancino argentino a cercare di limitare la solidità dello spagnolo. Munar, testa di serie numero 2, sta viaggiando a fari spenti rispetto ad altri giocatori dal grande passato presenti agli Internazionali, ma rimane uno dei principali favoriti.

L’ultimo quarto di finale è in programma sul campo numero tre, appena dopo un doppio che comincia alle 16.

Sarà derby italiano, col vincente della sfida Dalla Valle – Pellegrino a vedersela con il bolzanino Weis, vincitore ieri sul monegasco Vacherot per 6-4, 3-6, 7-6 (3).

