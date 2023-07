Il giorno del derby

È il giorno dei superderby nel glorioso stadio di via Monaco. New Rimini e Torre Pedrera Falcons s’incontrano per battagliare a testa alta per le posizioni di vertice in questo girone C. È pur sempre serie B, ma la voglia di baseball a Rimini rimane tanta e le due squadre vogliono scaldare mazze e guantoni in vista dei playoff. Le gare sono in programma alle 15 e alle 20. "Il campionato – dice il manager di New Rimini, Gilberto Zucconi - sin qui ha detto che noi e i Falcons siamo state le squadre col miglior rendimento e quindi mi aspetto due partite toste ed equilibrate, così come fu all’andata". Per i due manager Zucconi e Lucena tante decisioni da prendere e una doppia sfida particolarmente gustosa da vivere. Intanto il Rimini 86 è atteso a una doppia sfida importante a Cupramontana, decisiva per la possibilità di staccare definitivamente gli avversari in classifica. Si gioca, anche in questo caso, alle 15 e alle 20. La classifica: New Rimini 17 vinte e 1 persa, Torre Pedrera Falcons 15-3, Foggia 10-8, Porto Sant’Elpidio 9-7, Rimini 86 7-13, Potenza Picena 6-12, Cupramontana 4-10, Fano 2-16.