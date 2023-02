Il giorno del riscatto

Ha intenzione di rifarsi subito, per tenere alla larga la Pro Patria, la Primavera 4 del Rimini che oggi sul campo della Pergolettese (calcio d’inizio alle 14.30) proverà a dimenticare proprio il ko nello scontro diretto contro i lombardi. Match casalingo, invece, per i ragazzi della San Marino Academy, reduci dal ko contro la Virtus Verona, che se la vedranno con il Mantova che sin qui ha messo insieme 24 punti punti, 13 in più dei titani.

Primavera 4. Girone A (20ª giornata): Pergolettese-Rimini, Pontedera-Virtus Verona, Pro Patria-Novara, San Marino Academy-Mantova, Trento-Arzignano Valchiampo, Triestina-Sangiuliano City. A riposo la Torres.

Classifica: Rimini 39; Pro Patria 38; Arzignano Valchiampo, Triestina, Novara 30; Pergolettese 29; Sangiuliano City 27; Mantova 24; Virtus Verona 21; Torres 15; Pontedera, Trento 14; San Marino Academy 11.