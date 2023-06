Il giorno delle Province

È tutto pronto per le finali del Torneo delle Province, in programma oggi allo stadio ‘Il Noce’ di Noceto. La competizione, riservata alle categorie Under 16 e Under 14, avrà il suo epilogo con le semifinali in programma al mattino a cominciare dalle 9.30 e le finali che si giocheranno al pomeriggio dalle 15.30. La fase a gironi ha decretato le quattro semifinaliste nelle due categorie. In Under 16 si affronteranno Bologna e Rimini alle 9.30 al campo 1, mentre Ravenna e Piacenza si contenderanno l’accesso alla finale alle 11. In Under 14, presso il campo B sintetico, alle 9.30 Parma se la vedrà con Bologna, mentre la provincia di Forlì. Cesena sfiderà Modena con calcio d’inizio del match alle 11. Le due finali si giocheranno alle 17: quella per il terzo posto sul campo B sintetico e quella per il primo posto sul campo 1.