Il girone D si fa in due

Quattro anticipi e sei gare domenicali. Il girone D della serie D, pensando alla terza gara del girone di ritorno in programma nel fine settimana, si spezza in due. Quattro le gare in programma oggi, tutte con calcio d’inizio alle 14.30: Aglianese-Lentigione, Correggese-Corticella, Mezzolara-Giana Erminio, Salsomaggiore-Ravenna, Sammaurese-Bagnolese. Il resto è tutto da gustare domani. Le designazioni arbitrali: Aglianese-Lentigione (Cardella di Torre del Greco), Correggese-Corticella (Cosseddu di Nuoro), Crema-Pistoiese (Dasso di Genova), Mezzolara-Giana Erminio (Caruso di Viterbo), Prato-Forlì (Petraglione di Termoli), Salsomaggiore-Ravenna (Grassi di Forlì), Sammaurese-Bagnolese (Lotito di Cremona), Sant’Angelo-Carpi (Gasperotti di Rovereto), Scandicci-Real Forte Querceta (Traiani di San Benedetto del Tronto), United Riccione-Fanfulla (Zini di Udine).