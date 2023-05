Il gol al fotofinish di Candreva stende l’Atalanta Così la Salernitana mette un’ipoteca sulla salvezza

SALERNITANA

1

ATALANTA

0

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi (21’ st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (44’ st Bohinen), Bradaric; Botheim (35’ st Candreva), Dia, Piatek. In panchina: Sepe, Fiorillo, Ekong, Gyomber, Sambia, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Bonazzoli. Allenatore: Sousa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (25’ st Demiral), Scalvini; Soppy (3’ st Okoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (1’ st Hojlund), Koopmeiners, Zapata (20’ st Muriel). In panchina: Musso, Rossi, Mendicino, Bernasconi, De Nipoti. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Rete: 48’ st Candreva.

Nonte - Pomeriggio piovoso e con un forte vento, campo non in perfette condizioni. Ammoniti: Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly. Angoli: 5-3. Recupero: 1’, 5’+2.

SALERNO

Basta un gol di Candreva allo scadere alla Salernitana per battere l’Atalanta e mettere un’ipoteca sulla salvezza. Il gol dell’ex azzurro fa esultare l’Arechi, in festa per un traguardo che ora attende soltanto la matematica conferma.