Il jolly Vico per il centrocampo del Tropical

Il Tropical Coriano sistema il centrocampo con l’ingaggio di Nicolò Vico. Classe 2005, il giocatore arriva al Tropical dopo aver giocato l’ultima stagione nel Cattolica, sempre in Eccellenza. Un vero e proprio jolly di centrocampo che, all’occorrenza può dare il proprio supporto anche in difesa. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nella scorsa stagione Nicolò si è diviso a Cattolica tra prima squadra e Juniores regionale. "so che il Tropical è una società molto seria – sono le prime parole da giocatore del Tropical pronunciate da Vico – ambiziosa e ben organizzata. Qui ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho scelto di vestire il biancorossoblù grazie principalmente al direttore Terenzi che ha creduto in mese seguendomi già dalla scorsa stagione. Io, personalmente posso soltanto sperare di ripagare tanta fiducia".