Il libro di Imbriani presentato allo stadio

Questo pomeriggio, alle 14.15, nella sala stampa dello stadio Romeo Neri verrà presentato il libro di Gianpaolo Imbriani ‘La storia di una promessa’, fratello

di Carmelo Imbriani, ex calciatore di serie A deceduto il 15 febbraio 2013 a soli 37 anni a causa di un linfoma. Da allora Gianpaolo ha iniziato un viaggio che lo ha visto percorrere quasi 500.000 chilometri, di cui 150.000 in autostop attraversando più di 100 Paesi e confidando nella generosità delle persone che gli offrivano ospitalità. Un’ impresa straordinaria che sembra fatta in solitaria, ma che invece è accompagnata dall’immagine tatuata di due fratelli che girano il mondo abbracciati e che si propone un obiettivo: vedere la realizzazione di cinque campi da calcio nei cinque continenti intitolati al fratello. Alla presentazione insieme all’autore, saranno presenti il gruppo della squadra Primavera con mister Alessandro Brocchini e il responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti.