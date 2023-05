Il maltempo fa slittare la ‘Final Four’

L’ondata di maltempo, che ha provocato non pochi danni nel Riminese, ha indotto la Prefettura a chiudere pure gli impianti sportivi. E il Flaminio non fa eccezione. Così, senza poter disporre del vecchio palas, gli organizzatori del torneo Nbu di basket Uisp di sono visti costretti a far slittare l’appuntamento clou della stagione, quella Final Four – memorial ‘Carlo Caragiulo’ che ieri sera avrebbe dovuto accogliere le semifinali. Il programma non cambia, scivola solamente in avanti di una settimana. Così, martedì 23, alle 19.45 si ritroveranno di fronte Cno Santarcangelo e Ciu Ciu Team, rispettivamente prima e quarta al termine della regular season, mentre a seguire ci sarà il faccia a faccia tra la seconda (Lions Coriano) e la terza classificata (Dream City). Le due vincitrici si sfideranno poi nella finale secca che si terrà sempre al palasport Flaminio nella serata di lunedì 29 maggio. I clementini del Cno, lo ricordiamo, sono i campioni in carica.