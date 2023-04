Il New Rimini punta a mantenersi imbattuta Ma sul cammino c’è l’ex lanciatore Pezzullo

Forte di un’imbattibilità che si protrae da quattro partite, ‘percorso netto’ che vale inoltre il primato in solitudine in questo girone C di baseball B, la Mediolanum New Rimini torna oggi a esibirsi allo stadio dei Pirati, teatro del doppio confronto con Porto Sant’Elpidio (ore 15 e 20). Un’avversaria che si specchia in un record di 1-1, poiché dopo aver saltato la giornata inaugurale per impraticabilità del campo, ha pareggiato in casa con Potenza Picena (0-3, 6-1 lo score). Una formazione, quella marchigiana, che si affida al manager italo-venezuelano Carlos Pezzullo, ex lanciatore mancino che in passato indossò pure la casacca del Rimini. Un allenatore che è tesserato anche come giocatore, pertanto non si può escludere a priori una sua apparizione sul ‘monte’, magari in un momento particolarmente delicato, contro Perazzini (in foto) e compagni. La Mediolanum punterà come partenti su Ridolfi e Aiello, mentre Muzzarelli è in ripresa. Domani, tempo permettendo, toccherà ai Falcons Torre Pedrera e al Rimini ‘86, di scena a Foggia. Playball alle 11 e 15.