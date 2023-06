Il New Rimini recupera le partite con Fano

È weekend di riposo, nella serie B di baseball, ma non per New Rimini. La squadra di Gilberto Zucconi è chiamata a recuperare le due gare con Fano saltate per maltempo a inizio maggio. Riminesi in casa alle 15 e alle 20 e la classifica dice che si tratta di un doppio impegno alla portata. New Rimini comanda il girone con dieci vittorie e zero sconfitte, con un discreto cuscino nei confronti della prima inseguitrice (Falcons a 9-5) e con ampio vantaggio rispetto all’avversario di giornata. Fano è infatti il fanalino di coda con due sole vittorie in dieci incontri e non ha lo spessore dei riminesi. Tra gli ospiti spiccano in attacco Fabbri (385), Graziosi (333) e Mbengue (333), mentre sul monte di lancio i partenti sono stati fin qui Foschi (1-4, 11.25), Davide Pierotti (0-0, 3.04) e Luca Pierotti (0-3, 5.40). A riposo invece Torre Pedrera Falcons e Rimini 86, col calendario che tra una settimana proporrà proprio il derby tra Rimini 86 e New Rimini (domenica 11 alle 11 e alle 15) e con i Falcons a far visita a Fano (sempre domenica 11 negli stessi orari). La classifica: New Rimini 10-0, Torre Pedrera Falcons 9-5, Porto Sant’Elpidio 5.5, Foggia 5-6, Potenza Picena 4-6, Rimini 86 5-10, Cupramontana 2-6, Fano 2-8.