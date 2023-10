Il padel prende il volo al Tc Viserba. Nuovo centro federale

Il Tennis Club Viserba è appena diventato centro Federale Fitp per l’area nord della Romagna, Rimini e provincia, ciò significa che si svolgono sui campi del sodalizio riminese incontri mensili di aggiornamento federale per i nuovi istruttori, prove tecniche di aggiornamento con i maestri federali, corsi di avviamento al padel per Juniores e che opera una scuola adulti. A livello agonistico giovanile si è da poco concluso il torneo under 14 femminile, vinto dalla coppia formata da Alessia Sgattoni e Penelope Mami, 4-0, 4-1 in finale su Elisa Protti e Frida Cavaliere. E ora è ormai ai nastri di partenza il campionato assoluto provinciale che prevede due tabelloni dal 20 al 22 ottobre. Infine, si apre anche la stagione dei clinic. Dal 21 al 22 ottobre si parte con lo spagnolo Carlos Espino Palma, maestro nazionale di padel, giocatore del World Padel Tour, coach di top player con best ranking mondiale n.75 Wpt.