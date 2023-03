Il pareggio accontenta Torres e Rimini

TORRES

0

RIMINI

0

TORRES (4-3-1-2): Garau; Fabriani (32’ st Girgi), Antonelli, Pinna, Liviero; Gianola, Urso (19’ st Lora), Masala; Saporiti; Scappini (19’ st Scotto), Ruocco. A disp.: Salvato, Carboni, Carminati, Dametto, Mudadu, Bonavolontà, Tesio, Delgiudice. All.: Sottili.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Regini, Haveri (18’ st Tofanari); Delcarro (29’ st Pasa), Sandri (29’ st Tanasa), Matteo Rossetti (8’ st Tonelli); Biondi, Santini, Rosso (8’ st Vano). A disp.: Galeotti, Allievi, Mencagli. All.: Gaburro.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo.

Note - Spettatori 1.800. Angoli 3-3. Ammoniti: Antonelli, Delcarro, Haveri, Santini.

di Donatella Filippi

A grandi passi verso la salvezza, a piccoli passi versi i playoff. Si porta in Romagna un punto il Rimini dalla Sardegna. Senza entusiasmare, ma con le idee chiare. Senza pungere, ma senza soffrire più del dovuto. Un punto che permette alla squadra di Gaburro, quando mancano sei gare al termine della stagione regolamentare, di raggiungere quasi la quota salvezza e di mantenere il vantaggio sulle pretendenti agli spareggi. Insomma, un punto da tenersi stretto, al netto delle difficoltà. Anche di formazione considerando che contro la Torres a Gaburro ne mancano parecchie di pedine importanti. Gaburro che rinuncia alla prima punta, come ormai non accadeva da mesi e mesi. Fuori Vano e Mencagli con Santini, riapparso dopo due giornate fuori per squalifica, a puntare dritto verso la porta avversaria con il supporto di Biondi e Rosso.

Regini si adatta al centro della difesa con tre centrali su quattro fuori per infortunio e Sandri prende per mano il centrocampo. Parte meglio la Torres. La squadra di Sottili ritorna in Sardegna dovendo farsi perdonare tre sconfitte consecutive e prova a sprintare subito. Il Rimini regge, ma rischia. Lo fa quando Urso ci prova dal limite chiamando subito in causa Zaccagno e pure quando Saporiti taglia la difesa riminese con il suo diagonale che va fuori di un soffio. Poi ci prova anche Ruocco. Scampato il pericolo nei primi dieci minuti, il Rimini mette il muso avanti. Anche se ci vuole una mezz’ora buona. Il colpo di testa di Pietrangeli è velenoso ma fuori bersaglio e a un soffio dall’intervallo i biancorossi sfiorano il vantaggio. Biondi ruba palla e tempo a Fabriani trovando, però, sulla propria strada Garau.

C’è tempo per pensarci su nella pausa di metà gara. E Gaburro, dopo meno di dieci minuti dal ritorno in campo decide che è finito il tempo dei ‘piccoli’. Servono i centimetri di Vano e pure la spinta di Tonelli. Ma, in realtà, il Rimini fatica comunque a cambiare passo. La Torres non fa meglio e sembra soffrire dello stesso male che di cui da un po’ soffrono anche i biancorossi in zona gol.

L’unico lampo romagnolo parte dal sinistro di Sandri con il palo che salva Garau. Il resto è molta battaglia, molti capovolgimenti di fronte, ma pochi scossoni. Fino al triplice fischio con quel punto messo in tasca, che in conclusione, piace un po’ al Rimini, ma anche parecchio alla Torres.