Il Pennarossa se la vede con il Tre Penne di mister Ceci

Programma domenicale ricco alla ripresa del campionato sul Titano. Domagnano e Murata ricercano punti pesanti in ottica post-season. I bianconeri, che sfideranno una Libertas in salute (Domagnano alle 15), sono l’unica squadra che finora non ha mai pareggiato in campionato. Simile rapporto di forze, quantomeno per quanto espresso dalla classifica dopo tredici giornate, nella sfida tra Faetano e Domagnano. I ragazzi di Girolomoni, sesti in graduatoria nonostante due sconfitte nelle ultime tre uscite, incroceranno i giallorossi che finora hanno vinto una sola partita nel torneo. L’appuntamento è fissato a Montecchio, alle 15. Dulcis in fundo, il confronto tra Pennarossa e Tre Penne. I biancorossi, dopo un avvio di stagione strepitoso, si sono impantanati a metà classifica: i dodici punti sin qui incamerati non danno tranquillità alla formazione di Massimo Gori – subentrato in corsa per sostituire Farabegoli –, distante appena tre punti dal penultimo posto. Di fronte un avversario tosto ed estremamente dotato tecnicamente come il Tre Penne di Stefano Ceci.