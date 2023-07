Il Pietracuta ha il suo bomberino

Continua a piazzare altri colpi di mercato il Pietracuta, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Nelle scorse settimane la società ha rimesso in ordine centrocampo e difesa, poi è arrivato il momento di concentrarsi sul pacchetto avanzato. Il direttore sportivo Sandro Conti ha spinto sull’acceleratore riuscendo ad ottenere in prestito dal Cesena l’attaccante Adam Gessaroli. Classe 2004, impegnato nella scorsa stagione nel campionato di Primavera 1, ritrova in rossoblù il compagno di reparto Edoardo Bernardi. I due, insieme ai confermati Galli, Tomassini e capitan Fratti, permetteranno a mister Fregnani di optare per soluzioni d’attacco che possono variare di partita in partita o nel corso della singola gara. Il mercato del Pietracuta non è ancora concluso e nei prossimo giorni sono attesi altri annunci di un certo spessore. Poi sarà il campo a iniziare a parlare.