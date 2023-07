Il presidente Di Salvo ha già fatto squadra

Strette di mano e sorrisi giovedì pomeriggio a Bagno di Romagna. Dopo aver raccontato i progetti e presentato la squadra che lavora fuori dal campo, il presidente Stefania Di Salvo ha raggiunto la sede del ritiro dove sta nascendo il nuovo Rimini di Gabriel Raimondi. Un primo incontro con la nuova proprietà e con quella numero uno tanto appassionata di pallone. Chissà se avrà dato qualche consiglio al tecnico argentino. Chissà se avrà sussurrato nell’orecchio dei giocatori che a lei piacerebbe arrivare tra le prime tre in classifica. Stefania Di Salvo, insieme al marito Stefano Petracca, è poi tornata alla base riminese trattenendosi in riviera anche nella giornata di ieri. Tanto per iniziare ad allacciare i primi contatti con categorie economiche e imprenditoriali. I primi passi verso quella che la Di Salvo ha definito una lunga avventura.