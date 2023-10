Il raduno dei fischietti del Titano

Domenica scorsa è stato il primo giorno di scuola per la classe arbitrale impegnata nel futsal. I fischietti della palla a rimbalzo controllato si sono ritrovati al San Marino Stadium per il tradizionale raduno pre-stagionale. Un momento per fare squadra prima dell’entrata in azione vera e propria – che nel loro caso avrebbe tardato poco più di 24 ore – ma anche per un aggiornamento sugli emendamenti più recenti del regolamento. A presiedere la giornata è stata una squadra di ‘docenti’ assolutamente prestigiosa: dal commissario Can 5 Èlite Angelo Galante, al responsabile Cons Beach Soccer Michele Conti. Fino a Martina Piccolo, arbitro Can 5 Èlite e anche internazionale Fifa per il futsal. Come si intuisce, anche l’ultima nata fra le discipline di cui da qualche si occupa l’associazione sammarinese arbitri, ovvero il beach soccer, ha avuto il suo fondamentale spazio all’interno dei lavori dello Stadium.