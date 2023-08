Il Riccione 1926 assaggia la serie A

Prende forma il progetto del settore giovanile del Riccione 1926, affiliato al Sassuolo Calcio attraverso il progetto Generazione S. Per i neo tesserati si presenta immediatamente la grande opportunità di scendere in campo al Mapei Stadium in occasione del match Sassuolo-Verona in programma venerdì della prossima settimana. Agli Under 9 sarà data l’opportunità di entrare in campo mano nella mano con i giocatori impegnati in campo, mentre i più grandi effettueranno il ‘walk about’, una visita guidata degli spogliatoi, del campo e delle strutture riservate ai giocatori della serie A che verranno salutati dai giovani riccionesi anche all’arrivo allo stadio. Si tratta della prima iniziativa riservata al settore giovanile che in soli pochi giorni ha già allestito nell’attività agonistica la squadra Under 16 allenata da Roberto Agliuzza e la Under 14 allenata da Diego Caverzan.