Il Riccione 1926 entra nell’orbita Sassuolo

Il Riccione 1926 è entrato nell’orbita Sassuolo. È di ieri l’affiliazione, un vero e proprio filo diretto tra la società di serie A emiliana e quella riccionese del presidente Loris Borgognoni. L’importante collaborazione vede al centro il progetto Generazione S del Sassuolo con particolare attenzione al settore giovanile. "Riccione è una realtà importante alla quale il Sassuolo vuole legarsi con l’obiettivo di portare anche nella Perla Verde i valori positivi che hanno reso la nostra società un modello negli anni – dice l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali – in particolare nella formazione e nella crescita dei giovani, in questo senso il progetto Generazione S sarà da subito fondamentale". Il Riccione 1926 parte così con l’ambizioso progetto di costruire un settore giovanile di qualità. "In pochi giorni siamo arrivati a questa affiliazione che ci riempie di orgoglio ed entusiasmo", racconta Borgognoni.