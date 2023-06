Il Riccione 1926 sceglie Bucci

Marco Bucci è il nuovo allenatore del Riccione 1926. Bucci veste il biancazzurro dopo l’esperienza con la Vis Misano con la quale ha vinto il campionato di Prima categoria e il Tropical Coriano in Eccellenza nelle ultime tre stagioni. Per la società riccionese "si tratta del punto di partenza nella programmazione della nuova stagione per la prima squadra, la volontà è quella di creare un gruppo competitivo e legato profondamente a Riccione". "Ho scelto il progetto e le persone chiamate a portarlo avanti – dice Bucci – Con la Riccione calcio 1926 penso ci sia la grande opportunità di essere parte fin dall’inizio di un progetto ambizioso ed originale. Mi è stato chiesto di incidere sulla crescita dei singoli giocatori che mi saranno affidati e di formare un gruppo di ragazzi in grado di creare entusiasmo e senso d’identità da parte dei riccionesi. È una bella sfida".