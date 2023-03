Il Riccione dal campo del Vicenza si porta a casa un pareggio

Termina in parità l’anticipo della 20esima giornata del campionato di serie C con la Femminile Riccione che strappa al Vicenza in Veneto (3-3). All’iniziale doppio vantaggio della squadra veneta firmato da Sule, replica il Riccione con Uzqueda che accorcia le distanze su calcio di rigore. Le padrone di casa allungano il parziale con Missiaggia, prima della reazione delle biancocelesti che prima con Cimatti e in seguito con Filippi ristabiliscono le distanze.

Serie C. Girone B (21ª giornata): Jesina-Padova 1-0, Triestina-Sambenedettese 8-0, Vicenza-Femminile Riccione 3-3, Bologna-Lumezzane 3-2, Meran-Orvieto 4-0, Venezia Calcio-Rinascita Doccia 2-2, Lebonski-Venezia Fc 2-3, Portogruaro-Villorba 2-0.

Classifica: Bologna 58; Meran 55; Lumezzane 47; Venezia calcio 41; Vicenza 37; Padova, Jesina 33; Femminile Riccione 31; Venezia Fc 26; Villorba 24; Portogruaro 18; Lebowski, Triestina 17; Orvieto, Rinascita Doccia 9; Sambenedettese 4.