Il Riccione in casa della Jesina ha intenzione di cambiare marcia

Trasferta in terra marchigiana oggi (calcio d’inizio alle 14.30) per la Femminile Riccione sul campo della Jesina. Le due squadre viaggiano a braccetto in classifica: entrambe occupano l’ottava posizione con 27 punti, frutto di 8 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte. "Ormai tutte le gare saranno difficili – dice il difensore Alessia Copia – e quella di oggi lo sarà di più trattandosi di un faccia a faccia tra due squadre a pari punti. Vogliamo riscattare il risultato dell’andata e restare agganciate alla parte alta della classifica perché vogliamo ambire a migliorare il nostro piazzamento. Lo meritiamo".

Serie C femminile. Girone B (18ª giornata): Bologna-Venezia, Jesina-Femminile Riccione, Meran-Lebowski, Portogruaro-Padova, Rinascita Doccia-Villorba, Triestina-Lumezzane, Venezia calcio-Sambenedettese, Vicenza-Orvieto.

Classifica: Bologna 49; Meran 43; Lumezzane 41; Venezia calcio; Vicenza 30; Padova 29; Femminile Riccione, Jesina 27; Villorba 23; Venezia Fc 22 punti; Lebowski 17; Portogruaro, Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.