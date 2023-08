Il Riccione riparte dal girone B

Stesso girone, e anche stesse avversarie. O quasi. Le ragazze della Femminile Riccione sono pronte a rituffarsi nel campionato di serie C. In seguito alla ratifica delle iscrizioni da parte del consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, con l’ammissione della società Caprera ad integrazione dell’organico, il Dipartimento calcio femminile ha reso nota la composizione dei gironi del campionato di Serie C 20232024. In attesa dei calendari del campionato. La prima giornata è in calendario il 10 settembre e presto verranno stilati anche i calendari con le ragazze biancazzurre che conosceranno il primo avversario da battere. Ci sarà da viaggiare su e giù per l’Italia. Da Trento a L’Aquila, passando per Venezia e Ferrara. Girone B: Meran Women, Sudtirol, Trento, Triestina, Villorba, Condor Treviso, Venezia Fc, Venezia 1985, Padova, Vicenza, Accademia Spal, Riccione, Perugia, Jesina, L’Aquila, Chieti.