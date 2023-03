Il Riccione sbaraglia Bologna Blindato il primato in classifica

Era l’autentico big-match, nel girone C del campionato di volley C maschile. Da una parte della rete la Prime Cleaning Riccione, che poteva esibire 44 punti in graduatoria per un primato in solitudine, dall’altra i padroni di casa della Paolo Poggi Bologna, che con una sola lunghezza di ritardo già pregustavamo l’aggancio o addirittura il sorpasso. Ma alla palestra ‘Kennedy’ di San Lazzaro, peraltro gremita e piuttosto rumorosa, sono stati i riccionesi a centrare un autoritario successo ‘pieno’ (1-3 sul tabellone; 22-25, 19-25, 25-23, 17-25 i parziali). Un blitz che permette al gruppo allenato da Botteghi di sigillare quel primato, poiché al termine della regular season manca soltanto un turno e il +4, pertanto, non può essere recuperato dai bolognesi. Nei playoff la Prime Cleaning sarà dunque testa di serie e nel proprio gironcino a quattro – che prevede un’unica promozione in B – dovrà vedersela con una seconda, una terza e una quarta classificata dei vari gironi di serie C. Playoff che inizieranno solamente sabato 15 aprile, con le squadre partecipanti che dovranno dunque rimanere a braccia conserte per quasi un mese. Terribile.

"Non sarà facile tenere alta l’attenzione all’interno della squadra per così tanto tempo", riflette Botteghi, che a San Lazzaro ha ricevuto il solito, consistente contributo da Nascimento (24 punti per lui), con Mair (15) e Arcangeli (14) a loro volta produttivi sotto la sapiente regia di Alessandrini. In questa giornata numero 17 gloria anche per le altre ‘riminesi’: la Mar Pallavolo Viserba ha steso al quinto set la Consar Ravenna (3-2; 25-20, 23-25, 25-19, 28-30, 15-7 lo score) e la Romagna Banca Bellaria non ha fatto sconti al Cesenatico (3-0; 18, 22, 19). Sabato sono in calendario Riccione-Viserba e Pallavolo Bologna-Bellaria. In C femminile, infine, Cattolica piega Bellaria (3-0; 21, 11, 17) e l’Emanuel Riviera fa altrettanto con l’Sg Volley (3-0; 12, 12, 15).