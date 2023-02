Dopo un turno di riposo, la Femminile Riccione questo pomeriggio torna di scena al campo di via Arezzo (inizio alle 14.30) per affrontare il Venezia calcio. Match tutt’altro che semplice per la formazione biancazzurra considerando il quarto posto in classifica delle venete."Abbiamo avuto – dice il portiere Serena Boaglio – una domenica di pausa che ci ha permesso di staccare la spina per alcuni giorni, ma da lunedì ci siamo subito rimesse al lavoro. Ci aspetta una partita molto importante in cui dovremo dare continuità al risultato ottenuto contro il Portogruaro e cercare di fare una buona prestazione".

Serie C femminile. Girone B (17ª giornata): Lumezzane-Rinascita Doccia, Sambenedettese-Meran, Lebowski-Jesina, Femminile Riccione-Venezia calcio, Orvieto-Triestina, Padova-Villorba, Venezia fc-Portogruaro, Vicenza-Bologna.

Classifica: Bologna 46; Meran 40; Lumezzane 38; Venezia calcio 34; Vicenza 30; Femminile Riccione, Padova 26; Jesina 24;

Villorba 23; Venezia fc 21; Lebowski 17; Portogruaro 13; Triestina 11; Orvieto 9; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.