Il Riccione torna a casa e sa di non poter fallire

Sa di non poter sbagliare lo United Riccione che oggi torna al ‘Nicoletti’ per affrontare il Fanfulla. Per tanti buoni motivi, ma soprattutto perché negli anticipi di ieri le squadre alle spalle dei biancazzurri in classifica si sono messe a correre. Il Lentigione pareggiando in casa dell’Aglianese ha raggiunto i romagnoli a quota 25, Correggese e Bagnolese hanno intascato punti pesantissimi. Non si può certo rilassare la squadra di mister Gori con la zona pericolosa della classifica a un soffio e con quello zero pensando ai punti raccolti nel girone di ritorno. Ma il Fanfulla non è certo uno di quegli avversari che fa dormire sonni tranquilli con i suoi 34 punti raccolti e la voglia di tenersi stretto un posto in zona playoff.

Serie D. Girone D (22ª giornata, ore 14,30): Crema-Pistoiese, Prato-Forlì, Sant’Angelo-Carpi, Scandicci-Real Forte Querceta, United Riccione-Fanfulla. Ieri: Aglianese-Lentigione 0-0, Correggese-Corticella 2-0, Mezzolara-Giana Erminio 1-1, Salsomaggiore-Ravenna 1-3, Sammaurese-Bagnolese 0-2.

Classifica: Giana Erminio 51; Forlì, Pistoiese 39; Carpi 36; Fanfulla 34; Aglianese, Ravenna 33; Real Forte Querceta, Sammaurese, Corticella 32; Mezzolara 31; Prato*, Crema 27; United Riccione, Lentigione 25; Sant’Angelo 23; Correggese, Bagnolese 19; Scandicci 17; Salsomaggiore 6. *Penalizzato di 3 punti.