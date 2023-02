Il Riccione torna a casa per tenere alla larga la Triestina

Vuole subito rimettersi in carreggiata la Femminile Riccione che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) al campo sportivo di via Arezzo affronterà la Triestina. Le biancazzurre di mister Genovesio sono reduci dal ko sul campo della Jesina. "Domenica non abbiamo fatto una buona prestazione e dobbiamo assolutamente riscattarci – dice la numero uno Alice Fara – mettendo in campo tutte le nostre capacità. La Triestina non è un avversario facile, per questo dobbiamo entrare in campo concentrate e con un solo obiettivo, vincere questa partita".

Serie C femminile. Girone C (19ª giornata): Orvieto-Bologna, Venezia Fc-Jesina, Villorba-Meran, Lumezzane-Portogruaro, Sambenedettese-Rinascita Doccia, Femminile Riccione-Triestina, Padova-Venezia Calcio, Lebonski-Vicenza.

Classifica: Bologna 52; Meran 46; Lumezzane 44; Venezia calcio 35; Vicenza 33; Padova, Jesina 30; Femminile Riccione 27; Venezia Calcio, 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita

Doccia 5; Sambenedettese 4.