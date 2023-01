Il Rimini a Cesena non si sentirà solo

di Donatella Filippi

Di solito dice molto svelando poco. Ma la versione pre-derby di Marco Gaburro è ancora, se possibile, meno rivelatrice. Segno, un altro se ce ne fosse bisogno, di quanto la gara di Cesena valga per il Rimini. Al di là dei tre punti, al di là della classifica. I moduli che ‘ballano’ questa volta sono addirittura tre. L’allenatore dei biancorossi potrebbe abbandonare ancora una volta il 4-3-3 per riposizionare tre uomini davanti al portiere. E chi sarà il portiere? Un altro rebus con il ritorno di Zaccagno dall’infortunio a insidiare il posto di Galeotti. Insomma, tante incognite per quel derby che i tifosi del Rimini attendono da settimane. Anzi, da anni considerando che l’ultima volta al Manuzzi risale a una quindicina di anni fa. Saranno oltre 2mila i riminesi pronti a viaggiare verso Cesena. Un vero e proprio esodo. "Il fatto che ci sia tanto pubblico ti porta ad alzare l’attenzione e a voler spingere parecchio – ne è certo Gaburro – Penso sia una partita bella da giocare, lo avevamo detto anche all’andata, per i giocatori è sicuramente una bella esperienza". Chi la giocherà non si sa. Ma qualche punto fermo c’è. Impossibile in questo momento rinunciare a Gabbianelli e Santini. Come a Pietrangeli in difesa e a Pasa e a Delcarro in mezzo campo. Tutto il resto è fatto di ballottaggi, sfide che si giocheranno, a sentire Gaburro (anche se non c’è tanto da crederci), all’ultimo minuto. Il Rimini arriva al derby con un peso sullo stomaco. Quello lasciato dalla sconfitta pre-natalizia in casa contro il San Donato Tavarnelle. "Il girone di ritorno inizia adesso per noi – sentenzia Gaburro – e inizia con una partita sicuramente sentita, sicuramente delicata, contro una squadra valida, e ci sarà penso una partita di livello, soprattutto dal punto di vista dell’agonismo. Secondo me questa sarà la chiave principale, e poi anche probabilmente a livello tattico perché sarà una partita con tanti spazi, una partita dove ci sarà intensità".

L’unico punto fermo, sentendo il tecnico veneto, è la zona gol. Saranno tre gli uomini pronti a sfondare la difesa cesenate. E, se Santini e Gabbianelli non si toccano, la terza maglia a disposizione se la giocano in tanti. "Abbiamo sia la possibilità di usare trequartisti che attaccanti puri. Con tutti gli attaccanti che abbiamo in questo momento c’è solo l’imbarazzo della scelta. Finalmente".