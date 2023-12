Il Rimini adesso vuole fare tredici. Oggi sfida all’Entella dell’ex Santini

I tanti successi consecutivi in campionato, la semifinale di coppa conquistata. Il Rimini contro l’Entella prova a sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo. Quella che fa sentire meno la fatica dei tanti impegni ravvicinati. Tutti importanti. Tutte prove per la squadra di Troise che negli ultimi due mesi ha scalato la classifica e che proverà a chiudere l’anno, e il girone d’andata in crescendo. Impresa non semplice sul campo dei liguri, costruiti per vincere ma ora costretti a navigare nella zona pericolosa della classifica. "Dobbiamo fare in modo che prevalga l’entusiasmo – di questo è certo ed è un po’ anche quello che si augura Emanuele Troise – Il nostro livello di autostima è cresciuto notevolmente nell’ultimo periodo, partita dopo partita. Tutti qui sanno che possono dare il proprio contributo". E serve davvero quello di tutti contro la big delusa. "L’avversario è importante – non ci gira attorno l’allenatore del Rimini che non bada troppo alla classifica della squadra di Gallo – Stiamo parlando di una squadra costruita per vincere con giocatori di categoria. Un giusto mix di esperienza e di individualità notevoli. E oltre tutto è una squadra che sta crescendo". Ma sta crescendo anche il Rimini. "Ci dobbiamo fare trovare pronti giocando con umiltà, ma anche con ambizione. Se avremo entrambe possiamo reggere il confronto con l’Entella".

Quando poi si inizia a parlare dell’undici iniziale, seppur lontano dalla Romagna (la squadra già da qualche giorno è in Liguria, dove è arrivata dopo la gara di coppa di Vicenza), Troise non perde le abitudini romagnole: assoluto riserbo. "Le ultime ore prima della gara saranno fondamentali per le scelte – dice – Mercoledì abbiamo giocato 120 minuti, dovremo saper dosare le energie, valutare i giocatori che hanno recuperato meglio, pensando anche a quelli che ovviamente possono essere più funzionali a questo tipo di gara". A Tofanari, Capanni e Bouabre infortunati, si aggiunge Langella che dovrà scontare un turno di squalifica. Probabilmente a prendere il suo posto in mezzo al campo sarà Leoncini, in coppia con Megelaitis. Per il terzo posto il ballottaggio potrebbe essere tra Marchesi e Iacoponi. Scelte che verranno effettuate in base al modulo con il quale Troise intederà dare l’attacco all’Entella. Là davanti ci saranno tutti i ’big’ con un riposatissimo Morra, tenuto a riposo nell’impegno di coppa.