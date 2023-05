Il Rimini ai playoff non sarà solo Oltre 150 in partenza per Pontedera

Hanno chiuso la stagione storcendo il naso con più fischi che applausi. Ma i tifosi del Rimini non hanno nessuna intenzione di lasciare soli i biancorossi domani sera (calcio d’inizio alle 20.45) a Pontedera dove andrà in scena il primo turno della fase a gironi dei playoff. E giovedì pomeriggio, molti di loro prendendo un giorno di ferie, si metteranno in viaggio verso la Toscana. Sanno che al Rimini servirà una mezza impresa per passare il turno, ma non hanno nessuna intenzione di dare la squadra di Gaburro sconfitta in partenza. Nonostante il pessimo rendimento del girone di ritorno. Così, sciarpa al collo e bandiere belle in vista, si metteranno in viaggio e saranno più di un centinaio. Naturalmente con il biglietto già in tasca. In fretta e furia, considerando che solo lunedì pomeriggio i biancorossi hanno conosciuto il nome dell’avversario da battere, è scattata la prevendita dei tagliandi. Prevendita aperta in tutti i punti vendita Etes e anche online sul sito www.etes.it., per potersi accomodare sugli spalti dello stadio ’Ettore Mannucci’. Il costo del biglietto del settore ospiti, quello riservato ai tifosi del Rimini è di 12 euro, 10 per i tagliandi ridotti, al quale bisogna aggiungere il diritto di prevendita.

Il settore ospiti dello stadio toscano può contenere oltre 800 persone, 860 per la precisione. Ma evidentemente i tifosi riminesi al seguito saranno meno. Tagliandi che si potranno acquistare fino a questa sera alle 19, poi nel giorno del match i botteghini per i biancorossi saranno chiusi. Perché, su disposizione del commissariato di polizia di Pontedera, il settore locale Gradinata Nord sarà invece esclusivamente riservato ai soli residenti nella provincia di Pisa. I tifosi riminesi potranno acquistare il biglietto alla Tabaccheria Pruccoli di viale Vespucci, ma anche on line. I riminesi si metteranno in viaggio principalmente in auto, ma qualcuno sta anche cercando di organizzare un pullman che permetterà di raggiungere Pontedera in compagnia. Chilometricamente quella toscana non è una trasferta delle più agevoli, delle più comode. Il fischio di inizio in notturna certamente non aiuta. Ma dalla Romagna domani pomeriggio partiranno comunque in tanti.