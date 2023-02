Il Rimini deve tenere a bada questa Fermana

di Donatella Filippi

Non dare alla Fermana la possibilità di avvicinarsi e, magari, tornare a vincere. Il Rimini sa quello che vuole dai novanta minuti nelle Marche. Oggi dovrà capire, sul campo, come ottenerlo. Gara non semplice quella contro la squadra del santarcangiolese Protti. "La Fermana viene da una sconfitta nelle ultime dieci gare – ricorda Marco Gaburro – il Rimini da una sconfitta nelle ultime sei. Quindi diciamo che da questo punto di vista siamo due squadre che nell’ultimo periodo hanno dimostrato che è difficile batterci". Detto questo, i valori in campo sono diversi. Inutile negarlo. Ed è proprio questo che i biancorossi dovranno far valere. Al netto delle difficoltà dell’ultimo periodo. Soprattutto quelle in zona gol. "Nelle ultime gare non abbiamo segnato pur creando tanto – dice l’allenatore del Rimini – La nostra è una squadra che bene o male ha sempre segnato. Ora, se sono tre partite che non segni, quasi quattro, devi cercare di non pensarci, per non pensarci devi concentrarci su altre cose. Ho detto ai ragazzi che arriverà un gol sporco a farci sbloccare, quando meno te lo aspetti". Esorcizzata la questione in zona gol, i biancorossi dovranno cercare di limitare al minimo anche quegli errori individuali che hanno rovinato, o hanno rischiato di rovinare tutto.

"Lavoriamo anche su questo. Sia pensando agli errori difensivi che a quelli in zona gol". Di certo, conoscendo l’avversario, quella del ‘Recchioni’ difficilmente sarà una gara spettacolare. "Non mi aspetto una partita molto diversa da quella dell’andata – spiega Gaburro – anche se ora, classifica alla mano, la Fermana ha la mente un po’ più libera. È una squadra che sta bene, soprattutto di morale e in casa ha un fattore campo importante, cosa non da tutti in questo girone".

E per chiudere ci sono le aspettative. "L’obiettivo principale contro le squadre che ci stanno dietro in classifica resta sempre lo stesso per me, cioè cercare di muovere la classifica e non dare la possibilità agli avversari, in questo caso la Fermana, di accorciare. Se ce la facciamo a fare tre punti sarebbe meglio perché nell’ultimo periodo ci è capitato solo ad Alessandria, però è importantissimo non perdere questo tipo di partite".