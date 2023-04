Il Rimini dovrà battere anche il giudice sportivo

di Donatella Filippi

Recupera e perde pezzi alla velocità della luce. E, allo sprint finale, le assenze pesano ancora di più. Perché il Rimini, per il faccia a faccia di giovedì sera (inizio alle 20.30) al ‘Romeo Neri’ contro il Fiorenzuola dovrà fare a meno di tre giocatori non da poco. ‘Colpa’ del giudice sportivo che, in un colpo solo, costringerà in tribuna Santini e Sandri, ma anche Biondi che contro gli emiliani sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate. Assenze non di poco conto tra centrocampo e attacco. Tre di quei giocatori ai quali Marco Gaburro rinuncia malvolentieri. Inutile spiegare il perché quando si parla del bomber Santini, 15 reti in campionato. Nessuno come lui in biancorosso, ma in pochi nel girone B. Assenze alle quali il Rimini dovrà essere capace di mettere una pezza recuperando in fretta, soprattutto pensando al reparto offensivo, quei giocatori che nelle ultime settimane erano rimasti ai box per infortunio. E’ il caso di Gabbianelli che giovedì sera, presumibilmente, tornerà a indossare una maglia nell’undici iniziale.

L’assenza di Santini spiana la strada a Vano e Mencagli sui quali nelle ultime uscite mister Gaburro ha puntato meno. Resta il fatto che contro il Fiorenzuola il Rimini ha a disposizione il penultimo tentativo in regular season di cancellare quello zero alla voce vittorie casalinghe nel girone di ritorno. Un fardello pesante da portare per i biancorossi che in casa non vincono dal 10 dicembre dell’anno scorso. Una vita. Ora prendersi quei sei punti ancora a disposizione al ‘Romeo Neri’ (dopo il Fiorenzuola arriverà il Montevarchi) vorrebbe dire pronunciare la parola playoff. Il secondo obiettivo stagionale, con la salvezza già in tasca, è a portata di mano. Non resta che scrollarsi di dosso paure e sfiducia per andare a prenderselo nel momento più importante della stagione.

Giudice sportivo. Tre giornate di squalifica per Di Marco del Fiorenzuola. Due a Salvato della Torres. Un turno di stop per Zanini e Maddaloni dell’Imolese, Gorelli del San Donato Tavarnelle, Nicastro del Pontedera, Scorza e Gkertsos della Fermana, Rosaia del Gubbio, Quirini e Cucchietti della Lucchese, Celiento del Cesena, Mastroianni del Fiorenzuola, Zanchetta dell’Olbia, Castorani del Siena e Rossoni della Vis Pesaro. Quattrocento euro di multa per la Fermana, 300 per il Montevarchi e 200 per l’Olbia.