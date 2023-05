Il Rimini e il nemico sconosciuto Pro e contro di Gubbio e Pontedera

di Donatella Filippi

La classifica al momento dice Gubbio, ma alla fine potrebbe essere il Pontedera l’avversaria del Rimini al primo turno dei playoff. Resta l’incertezza e così sarà fino a quando non si conoscerà il destino del Siena, legato al giudice sportivo. Nell’attesa non resta che provare a caapire quale sarebbe il ‘miglior’ avversario per i biancorossi. L’impresa è ardua considerando che Gubbio e Pontedera, seppur staccate di un solo punto nella classifica finale, sono due squadre diverse. Se dovessimo pensare al campionato, allora si potrebbero non avere tanti dubbi. Meglio puntare sul Gubbio di Piero Braglia. Vittoria all’andata per il Rimini (2-1) con i gol lampo di Tonelli e Gabbianelli (nei primi nove minuti) e sconfitta al ritorno. Ma tutti ricordano come andò quella gara al ‘Romeo Neri’ decisa soltanto nei minuti finale dalla rete di Arena, dopo uno stradominio biancorosso.

È andata peggio alla squadra di Gaburro nel doppio confronto con il Pontedera. Vittoria di misura dei toscani all’andata allo stadio Mannucci con il gol Aurelio a fine primo tempo e un pareggio al ritorno (1-1) con il botta e risposta tra Nicastro, ex di turno, e Vano. Ma al di là dei confronti con il Rimini, il cammino di Gubbio e Pontedera in campionato è stato diverso. Fantastico il girone d’andata degli umbri. Tanto da pensare che quella di Braglia fosse una vera big del girone, al pari di Reggiana, Cesena e Virtus Entella. Ma nella seconda parte di stagione il Gubbio non è stato all’altezza delle aspettative. Più continuo il Pontedera, squadra che di certo non partiva con ambizioni d’alta classifica. Eppure, a suon di risultati positivi, dopo un inizio di stagione non esattamente brillante che ha portato all’esonero di Pasquale Catalano, la squadra affidata a Max Canzi si è issata nel gruppo che conta scavalcando anche, seppur di pochissimo, l’ambizioso Ancona. Quindi, tornando al ‘miglior’ avversario per il Rimini, il campionato dice Gubbio, ma alla fine, c’è da scommetterci, sarà Pontedera.