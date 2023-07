Il Rimini e il nuovo che avanza Prima stretta di mano con il sindaco

di Donatella Filippi

Dopo i primi passi sul campo, arrivano anche quelli istituzionali. Il gruppo guidato dal finanziere svizzero Stefano Petracca inizia a prendere confidenza con Rimini, in attesa di prendersi il Rimini. Ieri, seppur in formazione decisamente ridotta, e senza i vertici della nuova proprietà, i nuovi biancorossi hanno incontrato a Palazzo Garampi il sindaco Jamil Sadegholvaad. Una prima stretta di mano di conoscenza, insieme al presidente uscente Alfredo Rota. Sul tavolo i piani raccontati da Angelo Sanapo e da un consulente del gruppo Petracca, gli uomini che per il momento stanno sondando il terreno in Piazzale del Popolo. Un modo per dire, probabilmente, ’noi ci siamo’. Anche se ancora il passaggio di quote, dalle mani di Rota a quelle del finanziere di origini pugliesi, non è ancora avvenuto. Niente firma dal notaio nemmeno questa settimana e, a questo punto, se ne riparlerà la prossima, a pochissimi giorni dalla partenza per una nuova avventura. Avventura che gli uomini di quello che sarà il nuovo proprietario del Rimini ieri hanno prospettato al primo cittadino. Un incontro riservato, pochi i dettagli che trapelano. Ma c’è da scommettere che qualche accenno a quello che potrebbe diventare il nuovo ’Romeo Neri’ è stato fatto. Tutte ipotesi, per ora. Perché soltanto dalla voce dei protagonisti, magari il prima possibile, si potranno conoscere i dettagli di un’operazione che porterà aria nuova in Piazzale del Popolo. E, magari, anche nuove ambizioni. Nel giro di pochissime settimane attorno al pallone riminese c’è stato decisamente molto fermento. Prima il sogno legato al progetto del nuovo stadio presentato dall’imprenditore laziale Antonio Ciuffarella, poi la ripubblicazione del bando per la progettazione e la realizzazione della cittadella dello sport all’ex area Ghigi, la Gaiofana per intenderci. E il cambio di proprietà del club biancorosso. Tutte situazioni che, se incastrate, potrebbero poi non risultare così casuali. Ma per il momento si resta ovviamente nel campo delle ipotesi.